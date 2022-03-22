Пять школьниц отравились неизвестным веществом в Башкирии

Обстоятельства отравления пяти школьниц выясняют следователи в Башкирии.

Согласно информации регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл накануне, 21 марта, в городе Стерлитамаке.

«По предварительным данным, 21 марта 2022 года девочки в немедицинских целях употребили лекарственный препарат, в результате почувствовали ухудшение здоровья и были доставлены в больницу», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время угрозы жизни несовершеннолетних, согласно сведениям СУ СКР, нет. Они проходят лечение в стационаре.

Следователи начали проверку в связи с отравлением школьниц. Криминалисты СКР и полицейские устанавливают причины произошедшего в Стерлитамаке. Ход проверки взял на контроль глава республиканского следственного управления СКР.