В кузбасской шахте "Листвяжная", где в прошлом году погиб 51 человек, объявили эвакуацию. По сообщению местных экстренных служб, на поверхность были подняты 134 человека.
Срочное решение эвакуировать шахтёров из-под земли приняли из-за проблем с переключением с одного вентилятора на другой. Согласно информации, задержка составила восемь минут.
"В это время некоторые рабочие почувствовали себя плохо и предположили, что из породы пошёл углекислый газ. Началась эвакуация", — цитирует источник в экстренных службах "Лайф".
У поднятых на поверхность горняков замерили давление и показатели кислорода в крови. Десять человек отправили на медосмотр из-за жалоб на плохое самочувствие.
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Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.
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