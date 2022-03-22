На шахте "Листвяжная" в Кузбассе снова эвакуация: нечем дышать

В кузбасской шахте "Листвяжная", где в прошлом году погиб 51 человек, объявили эвакуацию. По сообщению местных экстренных служб, на поверхность были подняты 134 человека.

Срочное решение эвакуировать шахтёров из-под земли приняли из-за проблем с переключением с одного вентилятора на другой. Согласно информации, задержка составила восемь минут.

"В это время некоторые рабочие почувствовали себя плохо и предположили, что из породы пошёл углекислый газ. Началась эвакуация", — цитирует источник в экстренных службах "Лайф".

У поднятых на поверхность горняков замерили давление и показатели кислорода в крови. Десять человек отправили на медосмотр из-за жалоб на плохое самочувствие.