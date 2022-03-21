Правоохранители задержали злоумышленника, который облил серной кислотой трёх человек в Домодедово (Московская область). Задержанным оказался мужчина 1996 года рождения.
Инцидент произошёл 21 марта возле одной из многоэтажек города Домодедово. По данным Следственного комитета РФ, мужчина плеснул в лицо мужчине и женщине серную кислоту. Также жидкость попала на руки проходившего мимо 11-летнего школьника.
Трое пострадавших были доставлены в больницу с химическими ожогами разных частей тела. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.
Источники сообщили ТАСС, что преступление совершил бывший муж пострадавшей женщины.
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