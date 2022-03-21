Украинский журналист Гордон стал фигурантом уголовного дела в России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона по трём статьям: публичные призывы к развязыванию войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ), возбуждение ненависти по признаку национальности (п. "б" ч. 2 ст. 282) и публичное распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ (п. "а" ч. 2 ст. 207.3).

По данным СК, в эфире украинского телевидения и на своём YouTube-канале журналист призывал совершить вооружённое нападение на Россию с использованием ядерного оружия и уничтожить россиян по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, он публично распространил не соответствующую действительности информацию о том, что российская армия на Украине обстреливает гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

Ранее стало известно, что у Дмитрия Гордона есть недвижимость в центре Москвы. Квартира, расположенная недалеко от Кремля, зарегистрирована на тёщу журналиста.