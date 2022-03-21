Врачи онкоцентра в Казахстане домогаются медсестёр и пациенток

Хирург и реаниматолог неназванного онкоцентра в Казахстане, совместно отметив конец рабочего дня, решили предаться любви с медсёстрами. Получив отлуп, пошли в палаты к пациенткам. Об этом на своей страничке в соцсетях написала гражданская активистка Жамиля Касымхан.

"Вдруг в пьяном угаре реаниматолог зовёт медсестру в другой блок на 5-й этаж и начинает применять действия сексуального характера. Медсестра отбивается и кусает его руку, тот не переставал показывать своё желание экстремального секса. Девушка говорила ему, что это харассмент на рабочем месте, но пьяный реаниматолог не стал останавливаться, сильно избивал. В итоге он толкнул её с лестницы за отказ. Испугавшаяся девушка пытается убежать, но он приказывает ей молчать иначе та вылетит с работы", — сообщает веб-портал moyalmetevsk.ru, процитировав гражданскую активистку.

Касымхан утверждает, что это не единичный инцидент, когда медики склоняют к интимным отношениям подчинённый им женский персонал, но жертвы из боязни лишиться работы молчат о сексуальном насилии.

В пресс-службе онкоцентра заявляют, что начата проверка, а мужчины уволены.

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