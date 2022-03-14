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Автор Николай Ткаченко

Мужчина напал на детей с топором в очереди в "Макдональдс"

Происшествия

В потасовке, устроенной россиянами в одной из последних очередей в "Макдональдс", пострадали трое детей. Об этом сообщает Telegram-канал "МК: срочные новости".

Водитель на "Ягуаре" приехал в ресторан на Чертановской улице в Москве и попытался получить заказ без очереди в окне выдачи для автомобилистов. Но сделать это ему не дала жена водителя "Киа". Она распылила в сторону нарушителя порядка перцовый баллончик.

После этого любитель картошки фри схватился за топор и разбил лобовое стекло машины, в которой сидел 5-летний ребёнок. Его посекло осколками.

В салоне "Ягуара" также находились дети — трёхлетняя и годовалая дочки водителя. Им также потребовалась помощь врачей.

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