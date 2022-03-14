В потасовке, устроенной россиянами в одной из последних очередей в "Макдональдс", пострадали трое детей. Об этом сообщает Telegram-канал "МК: срочные новости".
Водитель на "Ягуаре" приехал в ресторан на Чертановской улице в Москве и попытался получить заказ без очереди в окне выдачи для автомобилистов. Но сделать это ему не дала жена водителя "Киа". Она распылила в сторону нарушителя порядка перцовый баллончик.
После этого любитель картошки фри схватился за топор и разбил лобовое стекло машины, в которой сидел 5-летний ребёнок. Его посекло осколками.
В салоне "Ягуара" также находились дети — трёхлетняя и годовалая дочки водителя. Им также потребовалась помощь врачей.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.