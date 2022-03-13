Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обстрела больницы в Волновахе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы в Волновахе, в результате которого погибли не меньше шести человек.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, украинские войска обстреляли из танка и РСЗО "Град" медучреждение с пациентами при отступлении из Волновахи. На сайте СК РФ также отмечается, что ВСУ вели огонь по войскам ДНР из здания и двора больницы, прикрываясь людьми как "живым щитом".

"По словам сотрудников больницы, украинские военные, уходя, заминировали корпуса медицинского учреждения", — уточнили в Следственном комитете.

По предварительным данным, после обстрела оперативники обнаружили как минимум шесть тел погибших мирных жителей. Работники экстренных служб продолжают разбирать завалы здания.

Бастрыкин потребовал собрать и зафиксировать все доказательства обстрелов со стороны ВСУ для дальнейшего расследования уголовного дела.

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