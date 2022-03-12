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Автор Екатерина Широкова

В Воронеже два человека погибли при взрыве газа

Происшествия

В Воронеже в девятиэтажном доме произошёл взрыв газа. По сообщению экстренных служб, в результате происшествия погибли два человека.

Согласно информации, в квартире, где прогремел взрыв, обрушились стены.

"В 03:31 мск поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном девятиэтажном жилом двенадцатиподъездном панельном доме по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, 88, с последующем горением. Из дома эвакуировано 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого", — цитирует сообщение регионального управления МЧС России ТАСС.

Сколько точно человек пострадали при взрыве, пока неизвестно.

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Автор: Екатерина Широкова
воронежская область
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