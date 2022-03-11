Стрелок из Домодедово сначала набросился с топором на консьержку

Стали известны подробности стрельбы в подмосковном Домодедово, где мужчина ведёт стрельбу из окон уже несколько часов. По предварительным данным это генеральный директор управляющей компании "Концерн АйсРоос".

РЕН ТВ передаёт, что перед стрельбой из окна у мужчины возник конфликт с консьержкой. В ходе потасовки злоумышленник набросился на нее с топором, повалил женщину и избивал. Также он ее душил.

Когда консьержка перестала сопротивляться, он прекратил ее избивать. После этого он устроил стрельбу из окна многоэтажки.

В прокуратуре Московской области сообщили, что правоохранители пытаются сейчас задержать злоумышленника. На месте находится Домодедовский городской прокурор Николай Развозжаев.

Telegram-канал "База", ссылаясь на родных бизнесмена, добавляет, что у него могли быть проблемы с бизнесом. Однако связано ли это как-то со стрельбой из окна — неизвестно.

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