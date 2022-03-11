Генпрокуратура РФ потребовала, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram

Генеральная прокуратура РФ потребовала, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Instagram, которая входит холдинговую компанию Марка Цукерберга Meta Platforms Inc.

Генпрокуратура направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории России.

При этом Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям из-за того, что компания разрешает призывы к насильственным действиям в отношении Вооруженных сил России. СК назвал действия Meta публичными призывами к экстремизму и содействию террористической деятельности.

По данным Reuters, которое сослалось на внутренние документы Meta, корпорация позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах озвучивать в соцсетях призывы к насилию в отношении граждан РФ и российских военных из-за спецоперации на Украине, а также к смерти президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Судя по всему, Цукерберг хотел снять запрет на разжигание ненависти в своих соцсетях.

СМИ сообщают, что Meta планировала временно разрешить призывы к насилию в таких странах, как Россия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Модераторы контента даже получили электронные письма с новыми требованиями.

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