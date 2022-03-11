Ми-8 опрокинулся при посадке в Псковской области: прокуратура начала проверку

Обстоятельства инцидента с вертолётом Ми-8 выясняют сотрудники прокуратуры в Псковской области.

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, ЧП произошло 11 марта в 11.30 в деревне Переслегино Великолукского района. Там при посадке вертолёт Ми-8Т авиакомпании ООО "Баркол", на борту которого находились четыре человека.

В результате происшествия один из них получил травмы.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, пострадавшего доставлен в Великолукскую больницу.

Сообщается, что при опрокидывании вертолёта из него разлился керосин на площади 20 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные залили его пеной. Возгорания не произошло.

В настоящее время сотрудники прокуратуры начали проверку соблюдения безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту жёсткой посадки вертолёта.

На место происшествия отправился Великолукский транспортный прокурор Александр Мирошниченко.

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