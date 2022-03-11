Обстоятельства инцидента с вертолётом Ми-8 выясняют сотрудники прокуратуры в Псковской области.
По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, ЧП произошло 11 марта в 11.30 в деревне Переслегино Великолукского района. Там при посадке вертолёт Ми-8Т авиакомпании ООО "Баркол", на борту которого находились четыре человека.
В результате происшествия один из них получил травмы.
Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, пострадавшего доставлен в Великолукскую больницу.
Сообщается, что при опрокидывании вертолёта из него разлился керосин на площади 20 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные залили его пеной. Возгорания не произошло.
В настоящее время сотрудники прокуратуры начали проверку соблюдения безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту жёсткой посадки вертолёта.
На место происшествия отправился Великолукский транспортный прокурор Александр Мирошниченко.
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