В Подмосковье из частного дома вынесли 15 церковных колоколов

В подмосковной Балашихе неизвестный украл 15 бронзовых церковных колоколов из частного дома. Полицейские приступили к поиску злоумышленника.

Как сообщают "Вести Подмосковья", инцидент, скорее всего, произошёл в период с 18 февраля по 8 марта 2022 года. По предварительным данным, оперативники подозревают в краже наёмного рабочего, который должен был охранять дом, пока хозяин находился в отъезде.

Сотрудники полиции уже организовали проверку по факту случившегося и начали искать злоумышленника.

Им также предстоит выяснить, куда он вывез украденные церковные колокола.

Ранее издание информировало о двух других ЧП в Московской области. Так, 9 марта неизвестный поджог здание военкомата в Луховицах. Личность злоумышленника пока не удалось установить. Кроме того, в среду трое маленьких детей оказались на больничных койках с отравлением. Медики пояснили, что все они приняли сильнодействующее лекарственное средство.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен