Новорождённого ребёнка нашли в сумке на автостоянке в Москве

Обстоятельства инцидента с обнаруженным на улице младенцем выясняют следователи в Москве.

По информации ГСУ СКР по Москве, новорождённого мальчика нашли в сумке на автостоянке у одного из домов на улице Перерва 9 марта. Младенца госпитализировали в одну из столичных детских больниц. В настоящее время медики проводят обследование ребёнка и оказывают ему необходимую помощь.

В связи с обнаружением младенца московские следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка".

Сотрудники СКР разыскивают мать оставленного на улице младенца. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, допрашивают возможных очевидцев произошедшего.

Ранее в Москве задержали 30-летнюю женщину за попытку убийства её новорождённого ребёнка. Как выяснили следователи, вечером 14 февраля 2022 года она родила в квартире на улице Ставропольской мальчика, положила его в пакет и выбросила из окна на четвёртом этаже. Ребенка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Матери мальчика предъявили обвинение в попытке его убийства.

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