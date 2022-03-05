В комнате общежития в Подмосковной Рузе в пятницу, 4 марта, были обнаружены тела двух 17-летних подростков. У юношей, по предварительным данным, имелись признаки передозировки неустановленным веществом. По данному факту организована проверка прокуратуры, сообщает издание "Вести Подмосковья".
Также вместе с ними находился ещё один 19-летний молодой человек. Он был госпитализирован в лечебное учреждение.
Специалистам предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей погибших парней.
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В Подмосковье полицией был задержан "профессиональный украинец", завсегдатай российских политических ток-шоу Вячеслав Ковтун.
В Подмосковье полицией был задержан "профессиональный украинец", завсегдатай российских политических ток-шоу Вячеслав Ковтун.