На задержанном в Ла-Манше сухогрузе РФ предъявили разрешение на плавание в водах Франции.
"По данным морской префектуры, данное судно следовало из Руана, перевозило автомобили и имело разрешение на плавание во французских водах", — цитирует сообщение радиостанции France bleu РИА "Новости".
Сообщается, что судно может иметь отношение к финансовыми организациями России, против которых ранее был выдвинут пакет санкций.
Ранее появилась информация о том, что грузовое судне РФ перехватили в проливе Ла-Манш. В посольстве России во Франции потребовали от Парижа разъяснений из-за инцидента с задержанием мирного судна.
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Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.
Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.