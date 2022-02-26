Появились новая информация о задержанном в проливе Ла-Манш судне РФ

На задержанном в Ла-Манше сухогрузе РФ предъявили разрешение на плавание в водах Франции.

"По данным морской префектуры, данное судно следовало из Руана, перевозило автомобили и имело разрешение на плавание во французских водах", — цитирует сообщение радиостанции France bleu РИА "Новости".

Сообщается, что судно может иметь отношение к финансовыми организациями России, против которых ранее был выдвинут пакет санкций.

Ранее появилась информация о том, что грузовое судне РФ перехватили в проливе Ла-Манш. В посольстве России во Франции потребовали от Парижа разъяснений из-за инцидента с задержанием мирного судна.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен