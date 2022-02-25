В Ростовской области на шахте обрушилась горная порода: под завалами есть люди

Утром 25 февраля на шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло обрушение горной породы. Под завалами оказались три горняка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей регионального МЧС РФ, шахта расположена в Красносулинском районе. Обрушение случилось на глубине порядка 550 метров.

"Информация об обрушении поступила в ведомство в 08:35. Под завалами находятся три человека", — прокомментировали в министерстве.

Все шахтёры живы, вскоре с ними удалось установить связь. На место происшествия выехали горноспасатели.

По словам представителя правительства Ростовской области, "Обуховская" продолжает работать, несмотря на ЧП. Он считает обрушение "локальным инцидентом".

Ростовская угледобывающая шахта "Обуховская" является одной из крупнейших в регионе. Она принадлежит компании "ДТЭК", которой управляет украинский предприниматель Ринат Ахметов. Ранее здесь уже происходили обрушения.

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