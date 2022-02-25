Более двух десятков домов получили повреждения из-за взрывов снарядов на территории Джанкойского района Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, взрывы снарядов в районе зафиксированы накануне, 24 февраля.
"В Джанкойском районе, в районе села Рюмшино, было несколько разрывов. Сейчас не берусь сказать, сколько воронок там было — от пяти до, может, 10… 22 дома пострадали, выбиты стекла, повреждена кровля", — цитирует Аксёнова ТАСС.
Глава республики сообщил, что в результате взрывов серьёзно пострадавших нет. В пятницу, 25 февраля планируется начать ремонт повреждённых в результате взрывов домов.
Накануне ФСБ РФ сообщило о разрыве прилетевшего с территории Украины боеприпаса в Краснодарском крае. Инцидент произошёл в окрестностях посёлка Широчанка в Ейском районе. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
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