EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

СК РФ возбуждено дело по факту обстрела Белгородской области украинцами

Происшествия

Следственным комитетом РФ было открыто уголовное дело после обстрела Белгородской области со стороны Украины. В результата обстрела оказались ранены трое жителей России — двое взрослых и ребёнок.

СК РФ возбуждено дело по факту обстрела Белгородской области украинцами

Как сообщила РИА Новости пресс-служба СК РФ, 24 февраля были зафиксированы прямые попадания снарядов со стороны украинских военных. В результате обстрела в числе пострадавших оказались двое взрослых местных жителей и один ребёнок семи лет. Помимо этого, один жилой дом оказался полностью уничтожен, ещё восемь домов и один автомобиль — частично разрушены. ЧП произошло в Ровеньском и Белгородском районах Белгородской области РФ.

"По указанным фактам возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — говорится в сообщении пресс-службы, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Следователи будут выяснять все детали и обстоятельства совершенного преступления, а также устанавливать лиц, виновных в произошедшем.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Срочное заявление Путина, спецоперация в Донбассе, обстрелы ДНР и ЛНР, бои на линии соприкосновения
Автор: Светлана Нерадовская
Темы всу россия украина белгородская область
Sberbank
Новости
В МИД рассказали, возможны ли контакты с Украиной после разрыва отношений
Зеленский шантажирует Европу боями около саркофага Чернобыльской АЭС
Политолог: "Никакой полномасштабной войны не будет"
Зеленский поговорил с Макроном: приближается пакет "жёстких санкций" против РФ
Путин назвал причину спецоперации на Украине
СК РФ возбуждено дело по факту обстрела Белгородской области украинцами
Лидеры "Большой семерки" осудили спецоперацию по демилитаризации Украины
Миллиардер Рыбаков объяснил, стоит ли сейчас покупать доллары и евро
Военный эксперт отреагировал на разрыв боеприпаса в РФ: "Может прилететь ракета"
Зеленский: предлагаю России "вернуться на путь мира"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.

Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Мир. Новости мира
Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Политика. Новости и аналитика
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский Любовь Степушова Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно Любовь Степушова Ирина Шлионская Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах? Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что определило судьбу Украины: "Окажется на свалке истории"
Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно
Бывший СССР
Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно
Последние материалы
В МИД рассказали, возможны ли контакты с Украиной после разрыва отношений
Зеленский шантажирует Европу боями около саркофага Чернобыльской АЭС
Политолог: "Никакой полномасштабной войны не будет"
Зеленский поговорил с Макроном: приближается пакет "жёстких санкций" против РФ
Путин назвал причину спецоперации на Украине
СК РФ возбуждено дело по факту обстрела Белгородской области украинцами
Лидеры "Большой семерки" осудили спецоперацию по демилитаризации Украины
Миллиардер Рыбаков объяснил, стоит ли сейчас покупать доллары и евро
Военный эксперт отреагировал на разрыв боеприпаса в РФ: "Может прилететь ракета"
Зеленский: предлагаю России "вернуться на путь мира"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников