СК РФ возбуждено дело по факту обстрела Белгородской области украинцами

Следственным комитетом РФ было открыто уголовное дело после обстрела Белгородской области со стороны Украины. В результата обстрела оказались ранены трое жителей России — двое взрослых и ребёнок.

Как сообщила РИА Новости пресс-служба СК РФ, 24 февраля были зафиксированы прямые попадания снарядов со стороны украинских военных. В результате обстрела в числе пострадавших оказались двое взрослых местных жителей и один ребёнок семи лет. Помимо этого, один жилой дом оказался полностью уничтожен, ещё восемь домов и один автомобиль — частично разрушены. ЧП произошло в Ровеньском и Белгородском районах Белгородской области РФ.

"По указанным фактам возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — говорится в сообщении пресс-службы, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Следователи будут выяснять все детали и обстоятельства совершенного преступления, а также устанавливать лиц, виновных в произошедшем.

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