Жительница посёлка Песчаные Ковали под Казанью рассказала о происшествии, которое с ней произошло. Так, снег с крыши соседнего дома чуть не накрыл её и двух маленьких детей.
"Маленький закапризничал, я его взяла на ручки и вот прямо увидела, как всё это валится. Грохот сначала был такой, прямо слышно было, я на крышу посмотрела, смотрю — всё начинает валиться в нашу сторону. Я схватила ребёнка, мы убежали немножко подальше", — рассказала участница произошедшего Телеканалу "360".
Также известно, что инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина гуляет около подъезда вместе с двумя маленькими детьми. Также на видео зафиксирован момент, когда c крыши сходит лавина снега.
Жительница посёлка поделилась, что всё закончилось благополучно — никто не пострадал. Единственное, у старшего ребёнка немного засыпало шапку.
Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев проинформировал, что в настоящий момент проводится проверка. Он полагает, что по факту произошедшего может быть возбуждено административное дело против управляющей компании.
Ранее в горах Южной Осетии произошёл сход лавины. Снегом завалило пятерых военнослужащих Южного военного округа.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.