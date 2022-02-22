Под Казанью лавина снега чуть не убила женщину с двумя детьми

Жительница посёлка Песчаные Ковали под Казанью рассказала о происшествии, которое с ней произошло. Так, снег с крыши соседнего дома чуть не накрыл её и двух маленьких детей.

"Маленький закапризничал, я его взяла на ручки и вот прямо увидела, как всё это валится. Грохот сначала был такой, прямо слышно было, я на крышу посмотрела, смотрю — всё начинает валиться в нашу сторону. Я схватила ребёнка, мы убежали немножко подальше", — рассказала участница произошедшего Телеканалу "360".

Также известно, что инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина гуляет около подъезда вместе с двумя маленькими детьми. Также на видео зафиксирован момент, когда c крыши сходит лавина снега.

Жительница посёлка поделилась, что всё закончилось благополучно — никто не пострадал. Единственное, у старшего ребёнка немного засыпало шапку.

Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев проинформировал, что в настоящий момент проводится проверка. Он полагает, что по факту произошедшего может быть возбуждено административное дело против управляющей компании.

Ранее в горах Южной Осетии произошёл сход лавины. Снегом завалило пятерых военнослужащих Южного военного округа.

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