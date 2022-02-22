EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Огромный медведь крушит дома в американской Калифорнии

Происшествия

500-фунтовый (230 кг) медведь, прозванный полицейскими Калифорнии "Хэнк Танк", за несколько дней ворвался в более чем два десятка домов в северной части штата. Ещё более 150 звонков о его "визитах" зафиксировано службой 911.

Огромный медведь крушит дома в американской Калифорнии

"Полиция Южного озера Тахо и другие официальные лица пытаются поймать медведя, терроризирующего штат с июля 2021 года", — сообщают местные СМИ.

Полиция перепробовала, пожалуй, все возможные средства отпугивания хищника: пейнтбольные мячи, сирены, мешки с фасолью и электрошокеры — ничто может удержать гиганта от желания "сходить в гости" к людям.

  • Для сравнения, типичный черный медведь весит от 100 до 300 фунтов, а этот — 500, согласно данным Департамента рыбы и дикой природы США.

В полиции заявили, что Хэнк Танк будет усыплён, как только его получится поймать. Пока же мишка проявляет чудеса сообразительности. Например, во время одной из последних встреч с полицейскими он догадался сбежать от них через чёрный вход свежеразгромленного им дома.

Представитель Департамента рыбы и дикой природы сказал журналистам, что поймать медведя "трудно безопасным способом" и что животное представляет угрозу, поскольку оно "рассматривает людей и дома как источник пищи":

"Это сильно приученный к человеческой еде медведь. Это означает, что перед нами медведь, который потерял всякий страх перед людьми и видит людей и дома как источник пищи".

Зоологи категорически против убийства Танка Хэнка. Они требуют отловить хищника и поместить его в питомник. Только не подкидывают идей, как это сделать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Темы калифорния
Новости
Постпред США в ООН: Путин "в клочья порвал" Минские соглашения
Признание Россией ЛНР и ДНР говорит о её стремлении к войне, заявили в США
В Совбезе ООН проходит битва дипломатов. Из-за "выходки" России
В США прокомментировали украинский кризис: "Пока не покатятся танки"
Госдеп: дипломаты США будут ездить в Польшу только на "ночёвку"
Огромный медведь крушит дома в американской Калифорнии
Кулеба "выбил" у ЕС обещание создать совместную военную миссию с Украиной
В Госдуме прокомментировали угрозы ЕС санкциями: "Выбираем жизни людей"
Блокировка имущества и сделок: Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР
ФСБ опубликовала видео горящей украинской техники, просочившейся в Россию
Популярное
Мир. Новости мира
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным

В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.

В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
Мир. Новости мира
Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России
Юрий Носовский Два переезда равны одному пожару: "незалежная" рискует остаться без иностранных посольств Юрий Носовский Ирина Шлионская Адольф Толкачёв: как советский инженер стал работать на ЦРУ Ирина Шлионская Александр Артамонов План "Барбаросса-2": американская ядерная боеголовка может быть уже под Харьковом Александр Артамонов
Политика. Новости и аналитика
Жириновский имеет шанс быть зачисленным в когорту пророков
Мир. Новости мира
Politico: в Мюнхене Зеленский нанёс оскорбление Западу
"Американцы просчитались": экс-премьер Украины назвал условие мира в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
"Американцы просчитались": экс-премьер Украины назвал условие мира в Донбассе
Последние материалы
Госдеп: дипломаты США будут ездить в Польшу только на "ночёвку"
Огромный медведь крушит дома в американской Калифорнии
Кулеба "выбил" у ЕС обещание создать совместную военную миссию с Украиной
В Госдуме прокомментировали угрозы ЕС санкциями: "Выбираем жизни людей"
Блокировка имущества и сделок: Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР
ФСБ опубликовала видео горящей украинской техники, просочившейся в Россию
В Чехии объяснили, почему Зеленский может "начать воевать" за ЛДНР: это личное
Политолог Марков рассказал, чего ждать от саммита с участием Путина и Байдена
Макрон взял на себя функции координатора оценки Западом решения Путина о ЛДНР
Британия хотела отправить эсминец для "устрашения" РФ, но он "сломался"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников