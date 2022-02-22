Огромный медведь крушит дома в американской Калифорнии

500-фунтовый (230 кг) медведь, прозванный полицейскими Калифорнии "Хэнк Танк", за несколько дней ворвался в более чем два десятка домов в северной части штата. Ещё более 150 звонков о его "визитах" зафиксировано службой 911.

"Полиция Южного озера Тахо и другие официальные лица пытаются поймать медведя, терроризирующего штат с июля 2021 года", — сообщают местные СМИ.

Полиция перепробовала, пожалуй, все возможные средства отпугивания хищника: пейнтбольные мячи, сирены, мешки с фасолью и электрошокеры — ничто может удержать гиганта от желания "сходить в гости" к людям.

Для сравнения, типичный черный медведь весит от 100 до 300 фунтов, а этот — 500, согласно данным Департамента рыбы и дикой природы США.

В полиции заявили, что Хэнк Танк будет усыплён, как только его получится поймать. Пока же мишка проявляет чудеса сообразительности. Например, во время одной из последних встреч с полицейскими он догадался сбежать от них через чёрный вход свежеразгромленного им дома.

Представитель Департамента рыбы и дикой природы сказал журналистам, что поймать медведя "трудно безопасным способом" и что животное представляет угрозу, поскольку оно "рассматривает людей и дома как источник пищи":

"Это сильно приученный к человеческой еде медведь. Это означает, что перед нами медведь, который потерял всякий страх перед людьми и видит людей и дома как источник пищи".

Зоологи категорически против убийства Танка Хэнка. Они требуют отловить хищника и поместить его в питомник. Только не подкидывают идей, как это сделать.