Украина обстреляла три населённых пункта в ДНР после признания независимости

Меньше чем за час украинские силовики обстреляли три населённых пункта ДНР — Донецк, Докучаевск и Сигнальное. Уточняется, что военные применяли запрещённое минскими соглашениями вооружение, сообщает РИА Новости.

В Совместном центре по контролю и координации ДНР рассказали, что ВСУ выпустили в Донецке 16 мин калибром 82 миллиметра, в Сигнальном — 10 мин того же калибра, а Докучаевск был обстрелян 15 минами "запрещёнки" калибра 120 миллиметров.

Ранее в России признали независимость ДНР и ЛНР. Приказ об этом подписал лидер страны Владимир Путин. Известно, что уже завтра обе палаты парламента России закрепят это решение главы государства.

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