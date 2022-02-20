Учёные предупредили об учащении смерчей и торнадо в России

На территории России ожидается учащение смерчей и торнадо, сообщает Ura.ru со ссылкой на директора климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексея Кокорина.

По его словам, Институт физики атмосферы РАН указывает в научных статьях и выступлениях на учащение смерчей и торнадо в РФ из-за изменения климата.

"Модели того, что будет происходить при усилении парникового эффекта и, соответственно, глобальном потеплении, говорят о том, что будут учащаться такие явления, как грозы, смерчи, резкое выпадение осадков. Если смерчи, то это в основном степная зона", — заявил эксперт.

Смерчи и торнадо фиксировали в северных регионах России — например, в Вологодской области. Также явление наблюдается в Воронежской и Пензенской областях.

При этом смерчи не являются новым явлением для России, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. По его словам, они образуются при определенных метеорологических и географических условиях.

Синоптик, ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что огромные траты на проекты по "восстановлению" климата и борьбу с потеплением "сомнительны". По словам специалиста, повышение температуры на планете больше зависит от природных факторов, чем от рук человечества.

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