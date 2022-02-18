Отказы Смольного "продлили" пребывание больной блогерши на Бали

Борт МЧС доставил в Петербург попавшую в тяжелейшую аварию на Бали Полину Стрелец спустя три недели после самого инцидента. Это могло случиться гораздо раньше, если бы не бесконечные отказы Смольного родственникам пострадавшей блогерши.

Как только Полина разбилась на гидроцикле, семья девушки просила власти Петербурга сразу организовать борт для транспортировки ее на родину. Но в просьбе россиянам было отказано под предлогом "отсутствия юридических обоснований". Они обратились в администрацию президента, и после помощи вице-премьера Татьяны Голиковой губернатор Александр Беглов пообещал, что все-таки организует рейс.

В итоге за девушкой был послан самолет МЧС России, а Смольный в подготовке рейса участия так и не принял. Сейчас Полина Стрелец прилетела в Петербург, ее лечение будет проходить в Институте Джанелидзе.