Женщину убило упавшим с крыши куском льда в Москве

Обстоятельства гибели женщины выясняют следователи в Москве.

По информации столичного ГСУ СКР, инцидент произошёл 18 февраля на улице 13-й Парковой.

"С крыши жилого дома, расположенного по улице 13-я Парковая в городе Москве, на женщину 1963 года рождения упала наледь. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте", — говорится в сообщении.

В настоящее время в связи с гибелью женщины следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Сотрудники СКР работают на месте происшествия.

В рамках расследования дела следователи намерены, в частности, оценить действия сотрудников управляющей компании дома, у которого погибла женщина. Также планируется выяснить, кто является ответственным за уборку кровли многоэтажки, с которой упал кусок льда.

Столичная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с гибелью женщины на улице 13-й Парковой. На место происшествия отправился заместитель Измайловского межрайонного прокурора.