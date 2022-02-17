Ищите женщину: в Мурино двое устроили поножовщину из-за дамы сердца

Двое мужчин устроили дуэль на ножах после распития алкоголя на улице Авиаторов Балтики в Мурино, сообщает Телеканал "360".

Уточняется, что конфликт произошёл из-за женщины. Соседи рассказали, что она довольно часто устраивает подобные посиделки, на которых собираются её бывшие и нынешние мужчины. По словам очевидцев, в последний раз аналогичная ситуация была полгода назад. Однако в этот раз всё оказалось серьёзнее — весь подъезд был залит кровью.

Сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия, пришлось взламывать забаррикадированную холодильником дверь, чтобы вытащить виновницу "торжества".

Жильцы дома также отметили, что они неоднократно беседовали с девушкой из-за происходящего, но она продолжает устраивать такие пьянки.

Ранее трагедия разыгралась в одном из многоквартирных домов Голицына. Мужчине показалось, что сосед по лестничной клетке "скрывает" его девушку, и решил вызволить возлюбленную. "Акт спасения" несуществующей подруги закончился поножовщиной.

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