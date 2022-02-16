Жительница Екатеринбурга, которую избили мигранты, рассказала об их приставаниях

Женщина, жестоко избитая подростками-мигрантами на автобусной остановке Екатеринбурга, поведала о том, что конфликт между ними начался по вине гостей города.

Избитая гражданка РФ Полина Мингалёва рассказала, что агрессивно настроенные мигранты сами начали к ней приставать ещё в автобусе. Приезжим что-то не понравилось в поведении пассажирки, и они стали бить Мингалёву по лицу. Девушка испугалась, позвонила матери, попросив её встретить на остановке, когда поняла, что дело принимает нешуточный оборот, пишет Газета.Ру.

В результате избиения мигрантами у 20-летней девушки диагностировано сотрясение мозга, а её 48-летней матери сломали ногу и травмировали голову.

По словам пострадавшей, столкновения с мигрантами по их вине происходили в Екатеринбурге и раньше.

"Да, бывали столкновения с мигрантами раньше. Бывало, что и следили за мной, ходили. Но это другие люди, не эти. И так много знакомых, кого избивали. Да, мигранты первые начали приставать", — рассказала Мингалева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что взял дело о нападении подростков-мигрантов под свой личный контроль.

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