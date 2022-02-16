EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Жительница Екатеринбурга, которую избили мигранты, рассказала об их приставаниях

Происшествия

Женщина, жестоко избитая подростками-мигрантами на автобусной остановке Екатеринбурга, поведала о том, что конфликт между ними начался по вине гостей города.

Жительница Екатеринбурга, которую избили мигранты, рассказала об их приставаниях

Избитая гражданка РФ Полина Мингалёва рассказала, что агрессивно настроенные мигранты сами начали к ней приставать ещё в автобусе. Приезжим что-то не понравилось в поведении пассажирки, и они стали бить Мингалёву по лицу. Девушка испугалась, позвонила матери, попросив её встретить на остановке, когда поняла, что дело принимает нешуточный оборот, пишет Газета.Ру.

В результате избиения мигрантами у 20-летней девушки диагностировано сотрясение мозга, а её 48-летней матери сломали ногу и травмировали голову.

По словам пострадавшей, столкновения с мигрантами по их вине происходили в Екатеринбурге и раньше.

"Да, бывали столкновения с мигрантами раньше. Бывало, что и следили за мной, ходили. Но это другие люди, не эти. И так много знакомых, кого избивали. Да, мигранты первые начали приставать", — рассказала Мингалева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что взял дело о нападении подростков-мигрантов под свой личный контроль.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

МИГРАНТЫ избили женщину и ее дочь в Екатеринбурге
Автор: Светлана Нерадовская
Темы мигранты екатеринбург евгений куйвашев
Новости
Минздрав РФ разрешил провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"
Жительница Екатеринбурга, которую избили мигранты, рассказала об их приставаниях
Моргенштерн не ощущает себя богачом, живя в Дубае
Соседи описали семью оголодавших близнецов: "Дети чистенькие всегда"
В Крыму депутат насмерть сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП
В Москве родителей брошенных в квартире младенцев обвинили в попытке их убийства
В НАТО предупредили, что продолжат обличать планы "вторжений" России
Съёмки "Звёзд в Африке-2" оказались сорваны из-за мощного урагана
В Сети обсуждают пляжное фото Людмилы Максаковой в купальнике
Песков заявил о высокой вероятности попыток Киева решить проблему Донбасса силой
Популярное
Мир. Новости мира
Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.

Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Шоу-бизнес
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Шоу-бизнес
Безлюдные похороны Зинаиды Кириенко возмутили поклонников актрисы
Политика. Новости и аналитика
Госдума признала ЛДНР: дальнейшие действия и последствия
Любовь Степушова Что означает гимн СССР, прозвучавший над Майданом Любовь Степушова Юрий Носовский Роды в аптеке: ещё одна гримаса "передового здравоохранения" Запада Юрий Носовский Ирина Шлионская Рабиндранат Тагор — основатель школы гениев Ирина Шлионская
Бывший СССР
Казахстанский сценарий на Украине приблизит войну за Донбасс
Мир. Новости мира
Для чего американцам нужно "российское вторжение", объяснил экс-премьер Украины
The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02
Мир. Новости мира
The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02
Последние материалы
Минздрав РФ разрешил провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"
Жительница Екатеринбурга, которую избили мигранты, рассказала об их приставаниях
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Финансовое положение семьи А. С. Пушкина улучшилось только после дуэли
Моргенштерн не ощущает себя богачом, живя в Дубае
Что означает гимн СССР, прозвучавший над Майданом
Соседи описали семью оголодавших близнецов: "Дети чистенькие всегда"
Роды в аптеке: ещё одна гримаса "передового здравоохранения" Запада
В Крыму депутат насмерть сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП
В Москве родителей брошенных в квартире младенцев обвинили в попытке их убийства
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников