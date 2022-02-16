В Крыму депутат насмерть сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло в Симферополе. Депутат сбил 73-летнюю пенсионерку в Симферополе и скрылся с места аварии.

Как сообщает​​ Telegram-канал Baza, представители ГИБДД не стали проводить медосвидетельствование депутата Игоря Буданова, который стал виновником гибели пожилой женщины. Остаётся невыясненным, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянение в момент наезда на пешехода.

Пенсионерка ненадолго пришла в себя, однако позже скончалась в реанимации от полученных травм.

Депутату Госсовета Республики Крым не удалось скрыться от правосудия. В день ДТП к нему пришли стражи правопорядка, которые вычислили автомобиль депутата по камерам наружного наблюдения. Буданов помыл свой автомобиль. стараясь скрыть следы преступления, однако ввести следствие в заблуждение ему не удалось.

Буданов воспользовался 51 статью Конституции РФ и предпочёл не свидетельствовать против себя. Виновник ДТП хотел скрыть от полицейских свой депутатский статус, однако сотрудники ГИБДД вскоре всё выяснили.

Стало известно, что Буданов не впервые грубо нарушает ПДД. В 2013 году он сбил ребёнка и также попытался избежать наказания.

По факту смерти пенсионерки заведено уголовное дело. Если вина Буданова будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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