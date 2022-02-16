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Автор Евгения Васильева

В Екатеринбурге банда подростков-мигрантов избила педагога и её дочь

Происшествия

В Екатеринбурге мигранты избили 48-летнего преподавателя Надежду Глазову и её 20-летнюю дочь Полину Мингалёву. У неё диагностировали сотрясение мозга. Другая пострадавшая получила травму головы и перелом ноги.

В Екатеринбурге банда подростков-мигрантов избила педагога и её дочь

По данным Telegram-канала "Инцидент Екатеринбург", 11 февраля в автобусе пять человек поссорились с девушкой и стали бить её по щекам. Мингалёва позвонила маме и попросила встретить. На остановке парни атаковали женщин. Как рассказали местные жители, подростки постоянно приставали к людям, крали телефоны.

Правоохранители сообщили Znak.com, что задержали одного предполагаемого злоумышленника. Против 17-летнего парня завели уголовное дело по статье "Причинение средней тяжести вреда здоровью". Анонимный источник заявил, что подозреваемый приехал в Россию из Азербайджана по учебной визе. Предположительно, подростков могут депортировать.

"Я прошу всех, кто пострадал от действий этой банды — пишите мне в личные сообщения, я разберусь", — написал глава Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Ранее руководитель Калужской области Владислав Шапша заявил, что в этом регионе мигрантам запретят работать в некоторых сферах экономики. Например, иностранные граждане не смогут трудиться в заведениях общественного питания.

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Мигранты могут довести россиян до бунта
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы мигранты екатеринбург уголовное дело владислав шапша евгений куйвашев калужская область свердловская область
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