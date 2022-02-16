Научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения РАН, академика Сергея Багаева заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.
По информации источника ТАСС, в 2017 году Институт лазерной физики заключил со своей дочерней коммерческой структурой, которую возглавлял подозреваемый академик, контракт на разработку оптической системы лазера. Впоследствии все работы в рамках этого договора выполнялись сотрудниками ИЛФ СО РАН на оборудовании института. Следователи сочли данный контракт стоимостью 2 млн рублей фиктивным.
В настоящее время в отношении научного руководителя завели уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Ранее, в октябре 2021 года, фигурантом дела по факту этого преступления стал директор института Алексей Тайченачев. Ещё одно уголовное дело возбудили в отношении него в январе 2022 года. Согласно сведениям источника агентства, Тайченачева заподозрили в незаконном назначении дополнительных выплат научному руководителю института.
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