Против женщины, выбросившей в окно новорожденного, возбуждено уголовное дело

В отношении 30-летней жительницы Люблинского района Подмосковья, которая выбросила в окно своего только что родившегося ребёнка, СК возбудил уголовное дело.

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", мать и новорожденный сейчас находятся под наблюдением врачей.

ЧП произошло 14 февраля, когда в многоквартирном доме обвиняемая без помощи медиков родила малыша, после чего выбросила его с 4 этажа в пакете. Прохожие быстро нашли новорожденного, его оперативно отвезли в больницу, сейчас за ним наблюдают специалисты.

Личность 30-летней горе-матери установить не составило труда. Она была также доставлена в больницу, скоро с ней начнут работать следователи. В отношении женщины уже открыто уголовное дело по статье "Покушение на убийство новорожденного ребёнка матерью".

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