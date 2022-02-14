Российского чиновника зарезали в подъезде своего дома

Заместителя руководителя управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика убили в подъезде собственного дома. В администрации региона подтвердили данные о смерти чиновника.

"Сегодня утром в подъезде собственного дома был убит Виктор Вакульчик. Его зарезали, врачи не смогли спасти", — заявил источник из правоохранительных органов, слова которого цитирует ТАСС.

Вместе с этим собеседник агентства отметил, что на данный момент в подъезде работают следователи и криминалисты. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в администрации Тамбовской области.

Известно, что Вакульчик работал чиновником с 2016 года. В прошлом мужчина руководил корпорацией "Тамбовтранс", которая перевозила горожан.

Ранее, 27 марта 2017 года, в Москве застрелили генерального директора ремонтно-строительного управления МВД Николая Волкова. Предполагалось, что злоумышленники хотели обокрасть чиновника.

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