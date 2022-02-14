Мужчина ранил из ружья двоих подростков в Бурятии

В Бурятии 30-летнего мужчину подозревают в ранении из ружья двоих подростков.

Как сообщили "Интерфаксу" в республиканском правительстве, в ночь на 14 февраля в Петропавловскую центральную районную больницу доставили двоих подростков 2006 и 2007 года рождения с огнестрельными ранениями. Оттуда их перевели в одну из больниц Улан-Удэ в состоянии средней степени тяжести.

Согласно сведениям Джидинского межрайонного следственного отдела СК РФ по республике Бурятия, несовершеннолетние, живущие в одном из сёл Джидинского района, были ранены сожителем их матери.

Сообщается, что мужчина из ревности выстрелил из ружья по ногам 16-летнего подростка. Младший брат пострадавшего попытался отнять оружие у отчима и тоже был ранен в ногу.

Стрелявший скрылся с места происшествия, но впоследствии его задержали правоохранители. В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство".

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