В ходе пьяной ссоры между товарищами, один забил до смерти своего оппонента табуреткой, а после остался жить в квартире. По сообщению регионального СК, "находчивый бизнесмен" в течение нескольких дней распродавал имущество из квартиры пострадавшего.
Как уточняют в ведомстве, подозреваемый просто положил труп своего товарища на диван и накрыл пледом.
"Фигурант по делу взял табурет и нанёс не менее четырёх ударов в область головы потерпевшего, от чего тот скончался через непродолжительное время", — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
"Неладное" заподозрили, когда мужчина начал выносить из квартиры покойного технику и вещи с целью продажи.
"Фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении регионального СК.
Отмечается, что подозреваемый частично признал вину.
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