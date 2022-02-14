Сибиряк убил табуреткой собутыльника и жил с трупом в квартире

В ходе пьяной ссоры между товарищами, один забил до смерти своего оппонента табуреткой, а после остался жить в квартире. По сообщению регионального СК, "находчивый бизнесмен" в течение нескольких дней распродавал имущество из квартиры пострадавшего.

Как уточняют в ведомстве, подозреваемый просто положил труп своего товарища на диван и накрыл пледом.

"Фигурант по делу взял табурет и нанёс не менее четырёх ударов в область головы потерпевшего, от чего тот скончался через непродолжительное время", — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

"Неладное" заподозрили, когда мужчина начал выносить из квартиры покойного технику и вещи с целью продажи.

"Фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении регионального СК.

Отмечается, что подозреваемый частично признал вину.