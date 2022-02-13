В Якутии при пожаре в частном доме погибли шестеро человек, четверо из них дети. По сообщению региональных МЧС, пламя охватило двухэтажный особняк.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел открытым огнём.
"В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четверо детей. По результатам проверки, при наличии оснований буду приняты необходимые меры прокурорского реагирования", — цитирует спасателей РИА Новости.
Причиной трагедии могло стать короткое замыкание, либо неосторожное обращение с огнём. По сообщению специалистов, пожар мог возникнуть из-за незакрытой печи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Приезд в Москву министра обороны Британии Уоллеса — это последнее "английское предупреждение" России. Такое мнение высказал американский журналист Майкл Бом.
Приезд в Москву министра обороны Британии Уоллеса — это последнее "английское предупреждение" России. Такое мнение высказал американский журналист Майкл Бом.