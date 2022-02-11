Строительные леса обрушились на служебные машины возле здания Госдумы

Обрушение строительных лесов, установленных у здания напротив Госдумы, произошло 11 февраля. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиях и связи Евгений Попов.

"Георгиевский переулок, напротив Думы. Прямо сейчас. Строительные леса рухнули на парковку", — написал депутат в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате происшествия повреждено несколько автомобилей. О пострадавших Попов не сообщил.

О происшествии написал в Telegram также зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

"Только что у входа в 10 подъезде Госдумы в Георгиевском переулке обрушились строительные леса на стоящем напротив здании, придавив несколько служебных машин. По счастливой случайности никто из людей видимо не пострадал", — сообщил парламентарий.

По словам Матвеева, в момент обрушения в повреждённых автомобилях не было водителей. Прохожих на месте происшествия также не оказалось.

"Стоящий у входа в Госдуму с плакатом НОДовец отделался лёгким испугом", — отметил депутат.

Он добавил, что оперативные службы ещё не прибыли на место происшествия.

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