Налётчики, забившие насмерть кассира "Пятёрочки", сознались ещё в двух эпизодах

Налётчики, которые насмерть забили кассира подмосковной "Пятёрочки" и покалечили ещё двоих человек, полностью признали вину. Однако, согласно сообщению СК по Московской области, это не первое преступление подозреваемых.

Все четверо задержанных заявили ещё о двух ограблениях в Московской области.

"В ходе допросов обвиняемые дали следователям признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступлений, в том числе по двум эпизодам разбойных нападений, совершённых ими ранее на территории Истринского городского округа", — пояснила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Как уточнили в правоохранительных органах, все эпизоды будут собраны в одно уголовное делопроизводство.

Ранее Pravda.Ru писала о жестоком налёте на магазин. ЧП произошло в минувшую среду. Четверо грабителей ворвались в "Пятёрочку" и прежде чем похитить деньги из сейфа, до смерти забили кассира и ранили двоих сотрудников. Ценой жизни женщины стали 71 тысяча рублей.

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