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Автор Ольга Лазарева

В Петербурге очередной "гейзер" залил улицы

Происшествия

В Петербурге на улице Маршала Жукова произошёл прорыв теплосети. Специалисты сообщают, что причиной систематических коммунальных аварий может быть изношенность труб, которые просто не выдерживают перепадов температур.

Прорыв теплосети в Санкт-Петербурге
Прорыв теплосети в Санкт-Петербурге

ТГ-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" опубликовал видео, на котором запечатлели фонтан, образовавшийся из-за прорыва трубы недалеко от дома 74/1 по улице Жукова. На восстановление теплосети потребуются сутки.

С приходом зимы аварии на теплосетях стали системным явлением для Петербурга. Так, на минувшей неделе из-за лопнувшей трубы холодной водой затопило Купчинскую улицу, а два дня назад произошла вторая за несколько месяцев авария в клубе моряков-подводников. В "Теплосети" сообщили, что изношенный участок оказался "бесхозным". Смольный и губернатор Александр Беглов обещали решить проблему "бесхозных труб" три года назад, но она до сих пор беспокоит петербуржцев.

Причиной регулярных коммунальных аварий является давно истекший срок эксплуатации труб. По информации комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, сильно износились 44% тепломагистралей, а отработали срок эксплуатации полностью 26% коммуникаций.

В Смольном отсутствие принятых мер по реконструкции теплосетей оправдывают нехваткой средств. Однако в других регионах успешно применяют механизм ГЧП, привлекая частных инвесторов для финансирования. Безынициативность Смольного и лично главы Петербурга замечают и эксперты, называя качество управления городом низким.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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