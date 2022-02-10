Организатора массовых ложных минирований в РФ выявили на Украине

Украинского студента заподозрили в организации массового распространения ложных сообщений о минировании социальных и инфраструктурных объектов в РФ, Белоруссии и других странах. Об этом сообщает ФСБ РФ.

По информации ведомства, сообщения о минировании массово распространялись через интернет в РФ, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, а также в ЛДНР.

В ходе расследования данных случаев российскими правоохранителями и их зарубежными коллегами было установлено, что рассылками ложных сообщений занимались члены интернет-сообществ, которые организовал украинский студент с сообщниками.

"Их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения, … проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники", — цитирует сообщение ФСБ РИА Новости.

В настоящее время в РФ по подозрению в причастности к интернет-сообществам, организованным украинским студентом, задержали 14 человек. В отношении них завели уголовные дела о ложных сообщениях о терактах.

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