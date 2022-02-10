Самарец жестоко убил старушку и раздал её пенсию прохожим

Деревню Антипкино Самарской области потрясла жестокая расправа над 93-летней женщиной. Выяснилось, что в дом к бабушке влез 56-летний сосед, жестоко с ней расправился и украл накопленные деньги.

По сообщению правоохранительных органов, труп одинокой пожилой женщины обнаружили в луже крови. Было разбито окно на веранде, повсюду валялись осколки разбитого стекла. Кроме того, на полу и предметах мебели остались кровавые отпечатки рук и подошвы обуви.

По версии следствия, грабитель поживился на сумму 165 тысяч рублей.

Однако односельчан и следствие поразило другое.

Преступление произошло в новогоднюю ночь. А первого числа подозреваемый раздал долги из награбленного, а часть просто "раздарил" случайным прохожим, передаёт РЕН.ТВ.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и арестовали на два месяца на время следствия.

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