Деревню Антипкино Самарской области потрясла жестокая расправа над 93-летней женщиной. Выяснилось, что в дом к бабушке влез 56-летний сосед, жестоко с ней расправился и украл накопленные деньги.
По сообщению правоохранительных органов, труп одинокой пожилой женщины обнаружили в луже крови. Было разбито окно на веранде, повсюду валялись осколки разбитого стекла. Кроме того, на полу и предметах мебели остались кровавые отпечатки рук и подошвы обуви.
По версии следствия, грабитель поживился на сумму 165 тысяч рублей.
Однако односельчан и следствие поразило другое.
Преступление произошло в новогоднюю ночь. А первого числа подозреваемый раздал долги из награбленного, а часть просто "раздарил" случайным прохожим, передаёт РЕН.ТВ.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и арестовали на два месяца на время следствия.
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