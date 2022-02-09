Обстоятельства авиаинцидента с легкомоторным самолётом выясняют следователи в Татарстане.
По информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, ЧП произошло 9 февраля в Бугульминском районе республики. Там неподалёку от села Новое Сумароково совершил жёсткую посадку легкомоторный самолет Cessna.
Как сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах, на аварийно севшем самолёте выполнял тренировочный полёт курсант Санкт-Петербургского университета гражданской авиации под руководством инструктора.
Согласно предварительным данным следователей, в результате происшествия Cessna получила механические повреждения. Находившиеся на борту самолёта люди остались живы.
В настоящее время сотрудники СКР начали проверку в связи с авиаинцидентом в Бугульминском районе. Следователи отправились на место происшествия. По итогам проверки планируется принять процессуальное решение.
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