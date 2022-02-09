Самолёт Cessna совершил жёсткую посадку в Татарстане

Обстоятельства авиаинцидента с легкомоторным самолётом выясняют следователи в Татарстане.

По информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, ЧП произошло 9 февраля в Бугульминском районе республики. Там неподалёку от села Новое Сумароково совершил жёсткую посадку легкомоторный самолет Cessna.

Как сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах, на аварийно севшем самолёте выполнял тренировочный полёт курсант Санкт-Петербургского университета гражданской авиации под руководством инструктора.

Согласно предварительным данным следователей, в результате происшествия Cessna получила механические повреждения. Находившиеся на борту самолёта люди остались живы.

В настоящее время сотрудники СКР начали проверку в связи с авиаинцидентом в Бугульминском районе. Следователи отправились на место происшествия. По итогам проверки планируется принять процессуальное решение.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен