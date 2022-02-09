Муж директора подмосковной "Пятёрочки" раскрыл новые подробности ограбления

Первым под удар грабителей, совершивших нападение на "Пятёрочку" в Подмосковье, попал муж директора магазина Сергей Пашков. Об этом он рассказал Телеканалу "360".

Неизвестные напали на магазин в ночь на 9 февраля. Четверо преступников сначала избили сотрудников супермаркета, среди которых оказались директор и её супруг. Воры забрали из сейфа деньги и скрылись.

На месте преступления от полученных травм скончалась кассир магазина. Директор и её муж оказались в больнице с травмами.

По словам Сергея Пашкова, он вечером приехал, чтобы встретить жену с работы. И неизвестные вначале напали на него, а уже затем ворвались в магазин, где и продолжили злодеяние.

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