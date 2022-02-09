Голову и руки человека нашли на мусороперерабатывающем заводе в Москве

Части человеческого тела обнаружили на мусороперерабатывающем заводе в Москве.

По информации главного следственного управления СКР столицы, инцидент произошел накануне, 8 февраля, на мусороперерабатывающем предприятии в Сигнальном проезде.

В ходе сортировки отходов работники завода нашли "фрагменты человеческого тела мужского пола" — голову и руки.

Следователи начали проверку в связи с обнаружением частей тела. Планируется провести медико-криминалистическую, генетическую и медицинскую судебные экспертизы. По итогам проверки предполагается принять процессуальное решение.

Ранее следственное управление СКР по Московской области сообщило об обнаружении частей человеческого тела мужского пола на мусороперерабатывающем комбинате в деревне Малое Ильинское городского округа Кашира. Работники сортировочного цеха предприятия нашли ноги и фрагмент туловища 9 января. По факту их обнаружения было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

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