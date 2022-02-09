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Автор Евгения Васильева

В Подмосковье задержали убивших продавщицу грабителей

Происшествия

Четверо грабителей с битами атаковали магазин в Московской области. В результате нападения скончалась 51-летняя продавщица. Одну сотрудницу и её мужа госпитализировали. Предполагаемые преступники оказались мигрантами.

В Подмосковье задержали убивших продавщицу грабителей

По информации ТАСС, злоумышленники украли 71 тысячу рублей. Правоохранители уже задержали предполагаемых преступников. В данный момент их допрашивают.

"В ходе расследования уголовного дела следствием будет проверена легальность нахождения иностранных граждан на территории РФ, а также дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области", — сообщила представитель ГУ Следственного комитета по региону Ольга Врадий.

Правоохранители завели уголовное дело по статьям "Разбой" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Прокуратура Подмосковья взяла расследование на контроль.

Ранее в Екатеринбурге ограбили отделение Промсвязьбанка. Воры забрали около пяти миллионов рублей.

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Дерзкое ограбление питерского Сбера попало на видео
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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