Миллиардер пострадал в ДТП с шестью машинами в Москве

Обстоятельства массового ДТП выясняют правоохранители в Москве.

Согласно сведениям столичного ГИБДД, авария случилась 8 февраля на Рублёвском шоссе. Там столкнулись шесть автомобилей. По предварительным данным, следовавший в сторону области автомобиль Mercedes, водитель которого не справился с управлением, столкнулся с ехавшими впереди машинами.

В результате инцидента получили травмы четыре человека, в том числе водитель Mercedes. Состояние одного из них расценивается как тяжёлое.

Как сообщает Рен-ТВ, среди пострадавших в этой аварии оказался миллиардер Алексей Шепель. Он подтвердил телеканалу эту информацию и сообщил, что находится в больнице.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего на Рублёвском шоссе. Сообщается, что водителя Mercedes планируется проверить на состояние опьянения.

Прокуратура Москвы сообщила, что взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП на Рублёвском шоссе.

Телеканал "360" разместил видео с места массовой аварии.