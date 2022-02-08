Производитель галюциногенных грибов задержан в Подмосковье

В подмосковных Мытищах задержан горожанин, занимавшийся разведением галюциногенных грибов.

Как сообщают "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области, в грибах содержится псилоцибин — наркотическое вещество.

При обыске в доме 37-летнего задержанного были найдены материалы, использовавшиеся им для культивирования природных галюциногенов: банки с растущими грибами, весы, материал для упаковки и фасовки, необходимое оборудование.

Проведённый анализ подтвердил наличие в грибах наркотика псилоцибина. Всего сотрудниками правоохранительных органов было изъято 120 грамм наркотического вещества.

Подозреваемый в разведении наркотических грибов арестован, против него заведены два уголовных дела по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ, а также о нелегальном культивировании растений, содержащих такого рода вещества.

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