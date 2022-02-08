Конфеты компании Порошенко пытались доставить в РФ фурой из Казахстана

Таможенники обнаружили 19 тонн украинских конфет Roshen, которые попытались замаскировать под сладости из Казахстана. Запрещённые в России продукты изготовил концерн бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана, 19 тонн украинских конфет, перевозимых под видом казахстанских сладостей", — написали на официальном сайте Федеральной таможенной службы.

Машину остановили в Оренбургской области. В ходе досмотра сотрудники таможни нашли коробки со знаком конфет из Казахстана, однако внутри оказались сладости Roshen. Работники изъяли продукты. Предположительно, в отношении водителя грузовика заведут административное дело по статье "несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию".

Ранее лидер РФ Владимир Путин предложил Порошенко политубежище. Тот в свою очередь отказался и подчеркнул, что украинские политики способны самостоятельно решать свои проблемы.

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