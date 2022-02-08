Глыба льда убила дворника в Петербурге

Несчастный случай произошел с дворником на Большом Сампсониевском проспекте в Выборгском районе. Коммунальщику на голову упала гигантская сосулька.

Согласно полученной информации, гражданин Узбекистана скончался от полученных травм. Отмечается, что 29-летний мужчина прибыл в Санкт-Петербург для поиска работы.

Подобный инцидент является не единственным. Ранее сообщалось, что из-за некачественной уборки кровель пострадала девушка. Глыба льда упала ей на голову. После девушку доставили в медучреждение в коматозном состоянии.

Стоит отметить, что Смольный объясняет некачественную работу коммунальщиков нехваткой средств на спецтехнику. При этом губернатор Александр Беглов ранее заявлял о готовности города к зимнему периоду.