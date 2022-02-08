Проводница выпала на ходу из поезда под колёса товарняка в Свердловской области

Обстоятельства гибели проводницы на железной дороге выясняют следователи и сотрудники прокуратуры в Свердловской области.

Согласно сведениям Уральской транспортной прокуратуры, накануне на 52-м километре перегона Марамзино-Колюткино Свердловской железной дороги под колёсами грузового поезда погибла женщина.

По информации источника E1.RU, жертвой инцидента стала 24-летняя проводница, выпавшая на ходу из пассажирского поезда. Сообщается, что в вагоне, из которого выпала девушка, обнаружили незапертую дверь.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК изданию подтвердили факт происшествия. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со смертельным инцидентом на перегоне Марамзино-Колюткино.

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