22-летняя американка зарезала свою дочь и заявила полиции, что "приказ" убить поступил от персонажа мультфильма Губки Боба. Женщина нанесла трёхлетней девочке несколько ножевых ранений, а потом спрятала тело в мешок.
По сообщению следователей, Юстина Джонсон вынесла труп ребёнка из дома и бросила во дворе.
По приезде полицейских, подозреваемая пыталась покончить с собой, но у неё не вышло. Врачи сделали вывод, что у женщины во время убийства была сильная наркотическая ломка.
"У неё начались галлюцинации. Губка Боб сказал ей в телевизоре, что надо убить дочь. Якобы если Юстина этого не сделает, то он убьёт её саму. Джонсон призналась, что испугалась за свою жизнь и сошла с ума", — цитирует показания матери New York Post.
Кроме того, Юстина рассказала, что её мучила бессонница и она не спала около двух недель. Женщину арестовали.
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