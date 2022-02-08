В США мать убила ребёнка "по приказу" Губки Боба

22-летняя американка зарезала свою дочь и заявила полиции, что "приказ" убить поступил от персонажа мультфильма Губки Боба. Женщина нанесла трёхлетней девочке несколько ножевых ранений, а потом спрятала тело в мешок.

По сообщению следователей, Юстина Джонсон вынесла труп ребёнка из дома и бросила во дворе.

По приезде полицейских, подозреваемая пыталась покончить с собой, но у неё не вышло. Врачи сделали вывод, что у женщины во время убийства была сильная наркотическая ломка.

"У неё начались галлюцинации. Губка Боб сказал ей в телевизоре, что надо убить дочь. Якобы если Юстина этого не сделает, то он убьёт её саму. Джонсон призналась, что испугалась за свою жизнь и сошла с ума", — цитирует показания матери New York Post.

Кроме того, Юстина рассказала, что её мучила бессонница и она не спала около двух недель. Женщину арестовали.

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