В Петербурге сосулька чуть не убила беременную женщину

Жительница Петербурга получила травму в результате падения ледяной глыбы.
С торгового центра "Международный" на улице Белы Куна сорвалась сосулька и упала на голову 27-летней девушки. В результате петербуженка была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ссадиной на лбу.
Как сообщают Невские Новости, девушка находится на седьмой неделе беременности. В травмпункте ее осмотрели и отпустили домой, отметив состояние как удовлетворительное.
Напомним, это уже не первый случай, когда на жителей Северной столицы падают ледяные глыбы. С самого начала зимы горожане жалуются губернатору города Александру Беглову на то, что сосульки с крыш зданий никто не сбивает. Однако, несмотря на все просьбы граждан разобраться в ситуации, эта и другие проблемы продолжают угрожать жизни и здоровью абсолютно всем петербуржцам, даже сидящим в Смольном.
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