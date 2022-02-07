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Автор Ольга Лазарева

В Петербурге сосулька чуть не убила беременную женщину

Происшествия

Жительница Петербурга получила травму в результате падения ледяной глыбы.

В Петербурге сосулька чуть не убила беременную женщину

С торгового центра "Международный" на улице Белы Куна сорвалась сосулька и упала на голову 27-летней девушки. В результате петербуженка была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ссадиной на лбу.

Как сообщают Невские Новости, девушка находится на седьмой неделе беременности. В травмпункте ее осмотрели и отпустили домой, отметив состояние как удовлетворительное.

Напомним, это уже не первый случай, когда на жителей Северной столицы падают ледяные глыбы. С самого начала зимы горожане жалуются губернатору города Александру Беглову на то, что сосульки с крыш зданий никто не сбивает. Однако, несмотря на все просьбы граждан разобраться в ситуации, эта и другие проблемы продолжают угрожать жизни и здоровью абсолютно всем петербуржцам, даже сидящим в Смольном.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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